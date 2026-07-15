قمة كروية بحسابات سياسية.. إجراءات خاصة قبل مباراة الأرجنتين وإنجلترا

فرضت السلطات الأرجنتينية قيودًا على جماهير المنتخب الوطني قبل مواجهة إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، حيث منعت رفع الشعارات أو إطلاق الهتافات ذات الطابع السياسي خلال المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

وذكرت صحيفة “La Voz” أن الإجراءات الجديدة تستهدف بشكل خاص أي رسائل مرتبطة بقضية جزر فوكلاند، التي تُعرف في الأرجنتين باسم جزر المالفيناس، وهي القضية التاريخية المتنازع عليها بين الأرجنتين والمملكة المتحدة.

وتعتبر المملكة المتحدة الجزر إقليمًا تابعًا لها، بينما تؤكد الأرجنتين أحقيتها بالسيادة عليها، ما جعل هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين البلدين على مدار عقود.

وقالت وزيرة الأمن الأرجنتينية أليخاندرا مونتيوليفا إن عبارة “جزر المالفيناس تابعة للأرجنتين” تُعد رسالةً سياسيةً، موضحةً أن الاتفاق على منع هذه الشعارات جاء بهدف تجنب أي مظاهر يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أو احتكاكات بين جماهير المنتخبين خلال المواجهة.

ويعود تاريخ الخلاف حول الجزر إلى حرب عام 1982 بين الأرجنتين والمملكة المتحدة، والتي اندلعت بسبب النزاع على السيطرة على المنطقة، وانتهت بانتصار القوات البريطانية وهزيمة القوات الأرجنتينية.

وتقام مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 اليوم 15 يوليو، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة أتلانتا الأمريكية.

ويحجز الفائز من المواجهة مقعده في النهائي لملاقاة المنتخب الإسباني يوم 19 يوليو، بعدما تأهلت إسبانيا إلى المباراة النهائية إثر فوزها على فرنسا بنتيجة 2-0.

هذا وتحظى مواجهات الأرجنتين وإنجلترا بحساسية خاصة تتجاوز الجانب الرياضي، بسبب الإرث التاريخي المرتبط بحرب جزر المالفيناس عام 1982.

وسبق أن ظهرت رموز وشعارات مرتبطة بالقضية خلال مناسبات رياضية سابقة جمعت المنتخبين، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات التنظيمية في المواجهات ذات الطابع الجماهيري الكبير.