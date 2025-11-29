قمة ليبية بالقاهرة.. الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي يصنعان حدثًا استثنائيًا

تتجه أنظار الشارع الرياضي الليبي مطلع ديسمبر إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث تحتضن ملعب القاهرة الدولي قمتين من العيار الثقيل تجمعان الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، في حدث تاريخي يجمع قطبي الكرة الليبية خارج الديار، ولكن وسط حضور جماهيري يُتوقع أن يكون كبيرًا ومميزًا.

3 ديسمبر – نصف نهائي كأس ليبيا: صراع لا يقبل القسمة

تُقام أولى المواجهات في 3 ديسمبر لحساب نصف نهائي كأس ليبيا، في مباراة أشبه بنهائي مبكر.

الأهلي طرابلس يدخل اللقاء بطموح العودة لمنصة التتويج بعد موسم حصد فيه لقب الدوري، بينما يسعى الأهلي بنغازي للعودة للبطولات بعد غياب طويل.

التحضيرات في المعسكرين تتواصل بوتيرة عالية، وسط تركيز كبير على الجانبين التكتيكي والبدني، حيث يدرك الفريقان أن أي خطأ قد يكون ثمنه الخروج من أعرق البطولات المحلية.

7 ديسمبر – كأس السوبر الليبي: نهائي مرتقب على العشب العالمي

بعد أربعة أيام فقط، يتجدد الموعد في 7 ديسمبر على أرضية نفس الملعب لخوض كأس السوبر الليبي، في مباراة تعِد بالإثارة نظرًا لقرب توقيتها من القمة الأولى، ما يزيد من سخونة الأجواء الجماهيرية والإعلامية.

السوبر هذا العام يحمل قيمة إضافية، لكونه يُلعب في واحد من أكبر الملاعب العربية وأكثرها جاهزية تنظيمية، وهو ملعب شهد أكبر الأحداث القارية والإقليمية، ما يمنح اللقاء بُعدًا خاصًا على المستويين الفني والتسويقي.

القاهرة، ملعب محايد وفرصة ذهبية للكرة الليبية

إقامة القمتين في القاهرة تأتي في إطار ترتيبات تنظيمية تهدف لضمان أعلى درجات الجهوزية الفنية والأمنية، ولتوفير مناخ احترافي يليق بمكانة الناديين وجماهيرهما.

كما تُعد هذه الخطوة فرصة مهمة لإظهار صورة إيجابية عن الكرة الليبية وتطوير تجربتها في لعب المباريات الكبرى خارج الحدود.

جماهير الفريقين تستعد لرحلة استثنائية

تترقب جماهير الأهليين الحدث بشغف كبير، وسط توقعات بوجود حضور معتبر من ليبيا والجالية الليبية في مصر، مما سيحوّل مدرجات ملعب القاهرة إلى لوحة فنية تحمل ألوان الناديين.

ديسمبر يُشعل القمة الليبية

جولتان فقط، يفصل بينهما أربعة أيام، قد تعيدان رسم خريطة الموسم الليبي بالكامل.

فهل ينجح أحد الفريقين في حسم القمتين؟ أم يتقاسم الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي المجد بين كأس وسوبر؟

الأكيد أن القاهرة تستعد لاستقبال حدث كروي استثنائي ينتظره كل عشاق الكرة الليبية.