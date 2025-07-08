قمة مدريد الإفريقية.. مضاعفة الاستثمارات في الطاقة والتحلية والصناعات الدوائية

انطلقت فعاليات القمة الثالثة بين إفريقيا وإسبانيا في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم الأحد الماضي، بمشاركة ممثلين عن حكومات عدة دول أفريقية، من بينها كوت ديفوار، توغو، والصومال، بالإضافة إلى مسؤولين إسبان رفيعي المستوى.

وتهدف القمة إلى مضاعفة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين الطرفين، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل البناء، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والصناعات الدوائية. وستستمر القمة حتى اليوم الثلاثاء، وسط تطلعات لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه مدريد إلى تعزيز حضورها في القارة الأفريقية، التي تمثل حاليا نحو 6% من صادرات إسبانيا و7% من وارداتها.

ووفقاً للإحصائيات، بلغ حجم التبادل التجاري بين أفريقيا وإسبانيا نحو 30 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024، متفوقاً على حجم التبادل التجاري بين إسبانيا وأميركا اللاتينية.

وتُعد نيجيريا المورد الأول للنفط إلى إسبانيا، بينما تحتل الجزائر المرتبة الثانية في توريد الغاز إلى الدولة الأوروبية.

كما شدد المشاركون في القمة على أهمية تحويل القرب الجغرافي بين أفريقيا وإسبانيا إلى فرص اقتصادية ملموسة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.

من جهتها، تسعى مدريد إلى تعزيز حضورها المؤسسي في القارة من خلال شبكة غرف التجارة ومشاريع التدريب المهني، لا سيما في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. ويُتوقع أن تسفر القمة عن اتفاقيات جديدة تدعم هذا التوجه وتعزز التعاون بين الطرفين.