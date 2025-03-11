قمة نارية بين «ليفربول» و«باريس سان جيرمان» في دوري الأبطال

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “آنفيلد” في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وبحسب خبراء الرياضة، “كان ليفربول قد حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة بعد تصدره مجموعات البطولة برصيد 21 نقطة، بينما وصل الفريق الباريسي إلى دور الـ 16، من خلال الملحق بعد الفوز على مواطنه بريست بنتيجة 10-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويكون ليفربول، الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، أمام فرصة كبيرة لانتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا ثمينا في مباراة الذهاب على ملعب “حديقة الأمراء” بهدف نظيف”.

ووفق المحللين، “يحتاج ليفربول إلى التعادل السلبي في مباراة الإياب لبلوغ الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يحتاج باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل إذا أراد مواصلة مشواره في البطولة القارية، ويلعب الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين ليفربول وباريس سان جيرمان مع الفائز من أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي”.

هذا “وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق عامر الخوذيري”.