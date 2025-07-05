قمة نارية في الدوري الليبي.. السويحلي يلاقي الأهلي طرابلس والاتحاد يصطدم بالمدينة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليبية، الإثنين القادم، إلى مدينتي ترهونة وطرابلس، حيث تُقام مباراتان مرتقبتان ضمن منافسات ربع نهائي مسابقة كأس ليبيا.

ففي ملعب ترهونة، يلتقي السويحلي مع الأهلي طرابلس عند الساعة 17:30 مساءً، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه السويحلي في دور الـ16، حيث أقصى جاره الأهلي المصراتي بنتيجة 3-2، بينما تأهل الأهلي طرابلس بعد انسحاب منافسه أبوسليم.

أما ملعب طرابلس الدولي، فيستضيف عند الساعة 19:30 مواجهة لا تقل إثارة، تجمع الاتحاد مع المدينة، بعد تأهلهما إلى هذا الدور إثر غياب كل من الأولمبي والوطن عن مواجهات دور الـ16.

وتُعد المباراتان من أبرز محطات البطولة هذا الموسم، وسط ترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه المواجهات من معالم أوضح لمنافسات نصف النهائي.