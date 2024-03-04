قمر كوريا الجنوبية الاصطناعي ينقل صوراً من مكتب الزعيم الكوري الشمالي

نجح أول قمر اصطناعي كوري جنوبي، في نقل صور جيدة الدقة لمدينة بيونغيانغ.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر عسكرية قولها: تم وضع أول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في مداره من قاعدة “فاندنبرغ” لقوة الفضاء الأميركية في كاليفورنيا في الثاني من ديسمبر.

وبحسب المصادر، فإن القمر الكهروضوئي بالأشعة تحت الحمراء “EO/IR” يرسل صورا فضائية للمناطق الكورية الشمالية، بما في ذلك بيونغيانغ، في إرسال تجريبي.

وقالت المصادر: وفقا لنتائج تحرير صور القمر الاصطناعي التي تم إرسالها مؤخرا، الدقة جيدة كما كان متوقعا، مشيرا إلى أن المنطقة المركزية في بيونغيانغ والسفن في أحد الموانئ مرئية بوضوح في الصور.

ووفق معلومات أخرى، فإن الصور تغطي منطقة وسط بيونغيانغ التي تضم المقر الرئيسي لحزب العمال الكوري، حيث يقع مكتب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ومن المتوقع أن يبدأ القمر الاصطناعي مهمته الاستطلاعية الكاملة بحلول يونيو أو يوليو كما هو مخطط له.

يذكر أن كوريا الجنوبية، أطلقت في ديسمبر الفائت أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري بواسطة صاروخ “فالكون 9” من “سبايس إكس”، الذي انطلق حاملا القمر الاصطناعي من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قال في يناير الفائت، إنه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية، مضيفا: يجب على جيشنا أن يوجه ضربة مميتة للقضاء عليه تماما.