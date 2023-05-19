قمّة جدّة.. «تبّون» يتغيّب عن الحضور.. و«زيلينسكي» يحضر.. وانتقاد جزائري

انتقدت صحف جزائرية توجيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة جامعة الدول العربية، التي ستنطلق اليوم الجمعة والتي يغيب عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتشابهت عناوين الصحف في الجزائر عشية انعقاد القمة العربية بجدة، حيث ظهرت صورة محمد بن سلمان في صحف مقربة من الرئاسة، التي أشارت إلى امتعاضها الشديد من هذه الخطوة التي تضع العرب في حرج.

واشارت صحيفة «الخبر» أنّ آخر المعلومات حول القمة العربية، تفيد بأنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي سيحضر الجلسة الافتتاحية للقمة، وذلك بعد تلقيه دعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

من جانبها، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان، أنّ الرئيس عبد المجيد تبون، كلّف رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن بتمثيله في القمة العربية، دون تحديد الأسباب.

وقمة جدة سادس قمة إقليمية ودولية على التوالي يغيب عنها الرئيس تبون منذ آخر مشاركة له في قمة شرم الشيخ حول المناخ، في ديسمبر الماضي.

ويتغيّب عن حضور القمة الـ32 في جدة، رئيس الإمارات محمد بن زايد والعاهل المغربي الملك محمد السادس، لتغيب الأول في جولة أوروبية، والثاني لم يحضر القمة العربية منذ عام 2005.