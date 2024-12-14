قناة إسرائيلية: الولايات المتحدة وتل أبيب تنسقان هجوما ضد إيران

أفادت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، “بأنه ووفق معلومات حصرية لها، إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان هجوما لوقف البرنامج النووي الإيراني”.

وأشارت القناة إلى أن “هذا الهجوم تمت مناقشته على نطاق واسع خلال اللقاءات الأخيرة مع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي كان في إسرائيل”.

ونقلت “I24NEWS”، عن مصادر أمنية أن “المجال الجوي الإقليمي أصبح الآن أكثر وضوحا، مما يوفر لإسرائيل خيارات عملياتية موسعة”.

ويشير المحللون بحسب الموقع، إلى أن “الإيرانيين يخشون من هجوم إسرائيلي، ويفسرون وقف إطلاق النار في لبنان على أنه خطوة لتحرير الموارد اللازمة لعملية ما”، لكن المصادر تؤكد أن “إسرائيل لا تفكر في اتخاذ إجراء ضد البرنامج النووي الإيراني دون تعاون وثيق مع الولايات المتحدة، مشددة على أهمية التنسيق الاستراتيجي بين الحليفين في هذه القضية الحساسة”.