قناة السويس تحقق قفزة هائلة في الإيرادات عن العام المالي الحالي!

بلغت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن العام المالي 2023-2024 8.245 مليار جنيه، منها 72% مقومة بالدولار.

وبحسب موقع اليوم السابع، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين ، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نتائج العام المالي والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

وأوضح جمال الدين، “أن الإيرادات تشمل موانئ السخنة، شرق وغرب بورسعيد، الأدبية، العريش، والطور، بالإضافة إلى حقوق الانتفاع والاستثمارات ومحطات التحلية”.

وأشار إلى أن “الإيرادات قفزت إلى نحو 8.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ2.76 مليار جنيه في 2016 – 2017 بزيادة قدرها 205%”.

وأضاف “أن التعاقدات في المناطق الصناعية بلغت 5.116 مليار دولار لـ218 مشروعا، حصل منها 98 مشروعا بتكلفة 2.225 مليار دولار على موافقة نهائية، بينما تمت الموافقة المبدئية على 120 مشروعا بتكلفة 2.891 مليار دولار”.

وأشار إلى أن “مشروعات الموانئ داخل المنطقة الاقتصادية بلغت 7 مشروعات بتكلفة 1.359 مليار دولار خلال العام المالي الماضي”.