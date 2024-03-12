قناة السويس تفرض رسوماً إضافية على السفن

أعلنت هيئة قناة السويس، تغيير آليات تقديم “خدمات الرباط” للسفن العابرة في القناة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو المقبل.

وأصدرت هيئة قناة السويس، منشورا ملاحيا، ينص على أن يتم تزويد “خدمة الرباط” فقط على 30 بالمئة فقط من سفن القافلة، وذلك طبقا لمعايير تشمل السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر، والسفن ذات الحمولة الأكبر، والسفن ذات الغاطس الأكبر، بجانب المسافات البينية للسفن (لا تزيد على سفينتين)، وغيرها بحسب ما تقرره هيئة قناة السويس.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، ذكرت الهيئة، أنه في حالة رفض السفينة المختارة “لخدمات الرباط”، أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط، سيتم توقيع رسم إضافي على السفينة 5000 دولار، بدلا من “فرض قاطرة” عليها، كما هو منصوص عليها بالمادة 20، صفحة 36 بلائحة الملاحة.

وبحسب موقع المصراوي، أشارت الهيئة إلى استثناء عدد من السفن نظرا لطبيعتها الخاصة ومنها أن يتم مصاحبة السفن الحربي الأمريكى بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط طبقا للبرتوكول الموقع مع الهيئة وأن تصاحب السفن الحربية جميع الجنسيات بقاطرة مفروضة لخدمة الرباط في حالة عدم القدرة على الرفع أو رفض ربان السفينة بصعود عمال الرباط عليه.

كما استثنى المنشور الملاحي، بحسب منشور الهيئة، الوحدات المقطورة والحفارات والوحدات المدمجة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة، حيث سيتم خدمتها بفلايك الرباط لسلامة الملاحة أو على قاطرات مفروضة في حالة عدم قدرتها علي استقبال الخدمة على السفينة طبقا للأئحة الملاحة الحالية ديسمبر 2020.

وبحسب الهيئة، يشمل المنشور تعريفة جديدة لتقديم خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد تنص على أنه من المقرر ان يتم تحميل كل سفينة عابرة بمبلغ إجمالي ثابت وقدرة 3500 دولار مقابل خدمات الرباط والأنوار بالنظام الجديد سواء كانت الخدمة على السفينة أو من محطة أرضية مع إجراء تقييم مالي سنويا في حالة ما تراءت الحاجة إلى تغييرها.

وتابع المنشور، أنه في حالة طلب السفينة التزود بخدمات الأنوار “كشاف + كهربائي” أو عدم مطابقة الكشاف للائحة الملاحة يزداد على التعريفة السابقة مقابل خدمات الأنوار 1000 دولار ليصبح إجمالي المبلغ 4500 دولار تشمل خدمات الرباط والأنوار.

وأوضحت الهيئة، أنه في حالة عدم مطابقة التوصيلات الكهربائية للكشاف لمتطلبات الهيئة يتم توقيع الرسوم الإضافية المقررة وقدرها 5000 دولار بدءا من العبور الثاني طبقا للائحة الملاحة ديسمبر 2020.

يذكر أن إيرادات قناة السويس في مصر، تأثرت نتيجة التوترات في البحر الأحمر، وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، قال في فبراير الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير الماضي 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً.