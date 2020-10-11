قناة عبرية: تحضيرات لزيارة وفد سوداني من 40 شخصية رفيعة إلى إسرائيل

أفادت قناة عبرية، اليوم الأحد، بأنه يجري التحضير لزيارة وفد سوداني مؤلف من 40 “شخصية جماهيرية” لإسرائيل الشهر المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “قناة كان”، في نسختها العبرية، إنه في ظل الاتصالات لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، يجري التحضير لزيارة وفد سوداني مؤلف من 40 “شخصية جماهيرية” لإسرائيل الشهر المقبل، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

ونشر الصحفي بهيئة البث الإسرائيلية، روعي قايتس، تغريدات عدة عبر حسابه على تويتر، ظهر اليوم الأحد، وقال إنه من المفترض أن يتضمن الوفد رياضيين وفنانين ورجال أعمال، وبأن من يقف خلف المبادرة السودانية، هو عضو البرلمان السابق ورجل الأعمال السوداني أبو القاسم بورطوم.

ورأى الصحفي أنه في حديث مع قناة “كان” العبرية، قال بورطوم إنه على اتصال مع جهات غير رسمية في إسرائيل” بشأن الزيارة المرتقبة للبلاد، مشيرا إلى أنه لم ينسق بعد الزيارة مع السلطات في الخرطوم، لكن القانون المحلي السوداني لا يمنع مثل هذه الزيارة.

ونقلت القناة العبرية على لسان بورطوم أنه “يجب كسر الحاجز النفسي لدى المواطن السوداني والمواطن الإسرائيلي”، وأن مثل هذه الزيارات يمكن أن تقرب بين الشعوب.

בצל המגעים לנרמול היחסים, בסודאן מתארגנת בימים אלה יוזמה אזרחית לביקור משלחת של 40 אישי ציבור בישראל בחודש נובמבר. המשלחת אמורה לכלול בין השאר ספורטאים, אומנים ואנשי עסקים. מי שעומד מאחורי היוזמה הוא חבר הפרלמנט לשעבר ואיש העסקים הסודאני אבו אל-קאסם בורטום>> — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) October 11, 2020