قناة ليبيا الرياضية تُعلن عدم نقل مباريات الدوري الليبي

أعلنت قناة ليبيا الرياضية عن اعتذارها عن مواصلة نقل وإنتاج مباريات الدوري الليبي الممتاز، وبررت ذلك بأن اتحاد كرة القدم قد أخل بالعقد مع قناة ليبيا الرياضية ووقع عقد مع قناة الوسط WTV لنقل مباريات الدوري الليبي، وبهذا يعتبر العقد المبرم بينهم قد انفسخ بسبب اختلال أحد شروطه.

وتعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع قناة الوسط الليبية، وحيث أنه ستواجه الاتحاد الليبي وقناة الوسط عدة مشاكل من أبرزها صعوبة التوجه إلى كافة الملاعب بمختلف المدن الليبية، وعدم قدرتها على كافة المباريات من تصوير وإنتاج وإخراج مباريات الدوري بنفسها، وهذا ما سيكون عائق كبير أمام مشاهدة الجماهير لجميع المباريات المقامة بمختلف الملاعب .

وبانتظار رد الاتحاد الليبي لكرة القدم على قرار اعتذار قناة ليبيا الرياضية عن عدم مواصلتها تغطية تصوير وإخراج وإنتاج المباريات، وآلية التعامل مع هذه الأزمة التي ستواجه الاتحاد في الفترة المقبلة.