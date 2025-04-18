قنبلة كروية في الطريق.. «كلوب» يفتح باب التفاوض مع ريال مدريد

في تطور مثير قد يُحدث هزة في عالم كرة القدم، كشفت تقارير صحفية “عن استعداد المدرب الألماني يورغن كلوب لتولي تدريب نادي ريال مدريد الإسباني”، ما قد يشكل صفقة الموسم الكروي إذا ما تمت بنجاح.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية “أن كلوب أبلغ إدارة النادي الملكي بانفتاحه على بدء مفاوضات لتولي المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل، في خطوة قد تمهد لحقبة جديدة في “الليغا”.

كلوب غير سعيد في ريد بول؟

التقارير أشارت أيضاً إلى “أن كلوب لا يشعر بالرضا تجاه دوره الحالي كمدير رياضي لمؤسسة “ريد بول” لكرة القدم، ما قد يعزز من فرص عودته السريعة إلى التدريب، بعد فترة قصيرة من الراحة عقب مغادرته ليفربول”.

حقبة ألمانية مرتقبة في “الكلاسيكو”

وإذا ما تم الاتفاق بين الطرفين، “فقد نشهد صراعاً تدريبياً ألمانياً خالصاً في الكلاسيكو الإسباني، حيث يقود المدرب هانسي فليك حالياً دفة القيادة في برشلونة، بينما سيكون كلوب على رأس الجهاز الفني لريال مدريد، مما يضفي بُعداً جديداً من الإثارة على المنافسة التاريخية بين الغريمين”.

يُذكر أن “يورغن كلوب أنهى مسيرته مع ليفربول الموسم الماضي بعد ثمانية أعوام حافلة، تُوج خلالها بجميع الألقاب الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية”.