قنصل ليبيا العام لدى تونس يُقدم أوراق اعتماده

قدم قنصل ليبيا العام لدى تونس فاضل القريو، أوراق اعتماده اليوم الخميس، في العاصمة التونسية، إلى زهير أبوراس مدير المراسم والتشريفات الدبلوماسية في بوزارة الخارجية التونسية.

وخلال المراسم، تم تقديم وثيقة الاعتماد الرئاسية والمقدمة للقريو من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد.

وبعد مراسم الاعتماد، عُقد اجتماع ثنائي حضره أبوراس ومدير إدارة الشؤون القنصلية ناصر الصيد، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للقنصلية الليبية على فيسبوك.

من جانبه وجه القريو الشكر إلى تونس الشقيقة حكومةً وشعباً على ما قدمته للشعب الليبي خلال السنوات الماضية من دعم ومساندة في ظل الظروف التي تمر به ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصه على تطوير العمل القنصلي وتسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين، والعمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين مما يعزز روابط الأخوة بينهما.