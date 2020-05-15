قنونو: أي هدف يُشكل خطراً سيتم استهدافه على امتداد الأراضي الليبية

أفاد المتحدث باس الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، بأن سلاح الجو استهدف اليوم الجمعة، حافلة عسكرية تحمل عدد من عناصر حفتر في الطريق بين منطقة تينيناي ومدينة بني وليد كانوا في طريقهم لدعم قواتهم في عدوانها على العاصمة طرابلس.
ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “نؤكد و نُكرر أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يُمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود”.
وأضاف: “كما نُحذر المدنيين من خطورة الاقتراب من المواقع التي يستهدفها سلاح الجو في مناطق العمليات”.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال العقيد طيار محمد قنونو، إن أي هدف يُشكل خطراً ثابتاً كان أو متحركاً سيتم استهدافه وقصفه على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء ولا يوجد أي خط أحمر، وفق قوله.
وتابع قنونو: “دولة ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويُهدد أمنها وسلامتها”.
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