قنونو: أي هدف يُشكل خطراً سيتم استهدافه على امتداد الأراضي الليبية

أفاد المتحدث باس الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، بأن سلاح الجو استهدف اليوم الجمعة، حافلة عسكرية تحمل عدد من عناصر حفتر في الطريق بين منطقة تينيناي ومدينة بني وليد كانوا في طريقهم لدعم قواتهم في عدوانها على العاصمة طرابلس.

ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “نؤكد و نُكرر أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يُمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود”.

محتوى ذو صلة سلاح الجو يستهدف تمركزات وآليات عناصر حفتر بقاعدة الوطية وأضاف: “كما نُحذر المدنيين من خطورة الاقتراب من المواقع التي يستهدفها سلاح الجو في مناطق العمليات”. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال العقيد طيار محمد قنونو، إن أي هدف يُشكل خطراً ثابتاً كان أو متحركاً سيتم استهدافه وقصفه على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء ولا يوجد أي خط أحمر، وفق قوله. وتابع قنونو: “دولة ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويُهدد أمنها وسلامتها”.

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