قنونو: الخطوط الحمراء رسمها شهدائنا بدمهم

قال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قواتهم قدّمت خلال 14 شهراً ملاحم بطولية أجبرت دولاً كبرى على تغيير مواقفها، وفرضت عليها الرضوخ لإرادة الشعب الليبي، الرافض لعودة عسكرة الدولة وحكم الفرد.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله: “خلال 14 شهر واجهت قواتنا البطلة عدواناً لخليط من الميليشيات الارهابية وعصابات المرتزقة، في دعم بالسلاح والمال والطيران الأجنبي، وقفت وراءه أكثر من 7 دول”.

وأضاف: “قواتنا تحوّلت من مرحلة الدفاع على العاصمة وحماية مدن الغرب الليبي، إلى الهجوم ومواصلة معارك التحرير، حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي، وتحرير مقدراته من عبث المفسدين.. أما الخطوط الحمراء فقد رسمها شهدائنا بدمهم”.

وأردف متحدث جيش الوفاق: “سنواصل بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس سليمة بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة، وكما كان أبطالنا في الموعد في معارك التحرير، سيكونون أساساً لبسط الأمن وتأمين المناطق المحررة، وفرض هيبة الدولة لاستئناف عجلة البناء والتنمية وإصلاح ما أفسده المخربون”.