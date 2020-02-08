قنونو: تعليماتنا لقواتنا البطش والتعامل بكل قوة عند أي خرق لوقف إطلاق النار

التعامل جاء بعد تكرر خرق وقف إطلاق النار. [أرشيف/إدارة التواصل والإعلام]

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن الكتيبة 301 التابعة لقوات المنطقة العسكرية الوسطى تعاملت اليوم السبت، مع 3 آليات مسلحة وتجمع للمشاة التابعين لقوات حفتر في شارع المطبات.

وأوضح عقيد قنونو في إيجاز صحفي، أن التعامل جاء بعد أن كررت من وصفها بـ”الميليشيات المتمردة” خرقها لوقف إطلاق النار مهددة حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس، وفق قوله.

وأضاف يقول:

تعليماتنا لقواتنا البطلة البطش والتعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق لميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر التي امتهنت الغدر والخيانة واستهدفت المدنيين الآمنين. نُؤكّد مجددا أننا لم نبدأ هذه الحرب، لكننا نحن من سيُحدد زمان ومكان نهايتها.

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