قنونو: حان الوقت لتدفق النفط مجددا والضرب على الأيدي الآثمة

قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو، أن الوقت حان لتدفق النفط مجددا والضرب على الأيدي التي توقفه.

وقال محمد قنونو في بيان له: “حان الوقت ليتدفق النفط مجددا والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين، وإنهاء تواجد المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها”.

وأكد قنونو، على الاستمرار في “ضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.

ومن خلال بيانه قال قنونو نبشر كل الليبيين الشرفاء بأن قوات الوفاق ماضية “إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها”.

ووجه المتحدث رسالة، لمن نعتها بفلول حفتر مفادها “الجواب ما ترون لا ما تسمعون”.