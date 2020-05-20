قنونو: حان الوقت ليتدفق النفط الليبي مجدداً والضرب على الأيدي الآثمة العابثة

قال الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن أي هدف يُشكل خطراً ثابتاً كان أو متحركاً، سيتم استهدافه وقصفه دون استثناء، ولا يوجد أي خط أحمر.

ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “دولة ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويُهدد أمنها وسلامتها”.

وأضاف: “حان الوقت ليتدفق النفط الليبي مجددا.. والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين”.

وفي وقت سابق، وجه متحدث جيش حكومة الوفاق رسالة إلى عناصر حفتر.

وجاء في الرسال: “رسالة أخيرة، بل إنذار أخير.. إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الإرهابيين والمرتزقة في الأصابعة ومزدة وترهونة وجنوب العاصمة وتمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة، ألقوا أسلحتكم وسلموا أنفسكم، لا قِبَل لكم بما جئناكم به، لقد نفذ الوقت، سلموا تسلموا.. ونعاهدكم بمحاكمة سريعة وعادلة”.