قنونو: حان الوقت ليتدفق النفط الليبي مجدداً والضرب على الأيدي الآثمة العابثة

قال الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن أي هدف يُشكل خطراً ثابتاً كان أو متحركاً، سيتم استهدافه وقصفه دون استثناء، ولا يوجد أي خط أحمر.
ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “دولة ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويُهدد أمنها وسلامتها”.
وأضاف: “حان الوقت ليتدفق النفط الليبي مجددا.. والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين”.
وفي وقت سابق، وجه متحدث جيش حكومة الوفاق رسالة إلى عناصر حفتر.
وجاء في الرسال: “رسالة أخيرة، بل إنذار أخير.. إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الإرهابيين والمرتزقة في الأصابعة ومزدة وترهونة وجنوب العاصمة وتمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة، ألقوا أسلحتكم وسلموا أنفسكم، لا قِبَل لكم بما جئناكم به، لقد نفذ الوقت، سلموا تسلموا.. ونعاهدكم بمحاكمة سريعة وعادلة”.
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