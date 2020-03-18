قنونو: حفتر خرق دعوة الأمم المتحدة لوقف العدوان لمواجهة «كورونا»

قوات حفتر استخدمت القصف بالهاون على منطقة عين زارة [ارشيف]

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو: تعاملت قواتنا الباسلة مع خرق جديد ومتكرر لوقف اطلاق النار من قبل قوات خليفة حفتر.

وأضاف قنونو: تعاملت قواتنا البطلة منذ صباح اليوم مع خرق جديد و متكرر لوقف اطلاق النار من قبل قوات خليفة حفتر التي استخدمت القصف بالهاون على منطقة عين زارة المكتظة بالسكان خلف خطوط القتال

القوات الارهابية كعادتها خرقت مبادرات وقف إطلاق النار وآخرها دعوة الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين إلى وقف العدوان لأغراض إنسانية لتمكين الاستجابة لوباء فيروس كورونا في ليبيا

بعزيمة ابطالنا و صمود شعبنا سنقضي على فيروس كورونا المستجد و فيروس حفتر المستبد.

حفتر قد أطلق عملية عسكرية على طرابلس العام الماضي بعد الزحف من معقله في شرق ليبيا بمساعدة من الإمارات ومصر وروسيا في محاولة لبسط سيطرته على العاصمة الليبية، لكنها فشلت حتى اليوم في تحقيق أي نتائج ملموسة على الأرض.

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