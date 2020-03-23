قنونو: خلال 48 ساعة من إعلان وقف إطلاق النار تم تسجيل 12 ضحية

قنونو: رصدنا تحركات وتحشيد مريب لعناصر حفتر. [أرشيفية/إنترنت]

أفاد الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأنه خلال 48 ساعة من الإعلان الذي وصفه بـ”الخادع” للناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري عن وقف كاذب لإطلاق النار، تم تسجيل 12 ضحية لقصف عناصر حفتر على العاصمة طرابلس، منها 6 قتلى بينهم نساء و6 إصابات بينهم أطفال.

وقال عقيد قنونو في إيجاز صحفي مساء الاثنين: “الميليشيات الإرهابية كعادتها خرقت مبادرات وقف إطلاق النار وآخرها دعوة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى وقف العدوان لأغراض إنسانية لتمكين الاستجابة لوباء فيروس كورونا في ليبيا، لتؤكد مجددا بأن بياناتهم بوقف إطلاق النار لا تعدو كونها روتين كذب للناطق باسمهم”.

ونوه بأنهم رصدوا تحركات وتحشيد مريب لعناصر حفتر في جنوب طرابلس ومحيطها، وصدرت تعليماتهم لقوات بركان الغضب في خطوط القتال، برد الصاع صاعين، و التعامل بقوة و حزم مع مصادر النيران الغادرة، حسب وصفه. وأضاف متحدث جيش الوفاق يقول” :بعزيمة ـبطالنا و صمود شعبنا سنقضي على فيروس كورونا المستجد و فيروس حفتر المستبد”.

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