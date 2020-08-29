قنونو: رصدنا أرتالاً مسلحة وصلت من الشرق إلى هون

أفاد المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت أرتالاً مسلحة وصلت من الشرق إلى مدينة هون وسط ليبيا وتجمعت في 3 مدارس بالمدينة.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله اليوم السبت: “الأرتال المسلحة خليط من مرتزقة الجنجويد وعصابات فاغنر وسوريين ويمنيين على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة والدعم اللوجستي وهم من المساندين لميليشيات حفتر الإرهابية”.

وأضاف: “ميليشيات حفتر الإرهابية تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في زلة”.

وأشار عقيد قنونو إلى أن عناصر حفتر ومرتزقته أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة ومنها حتى جنوب سبها.

وتابع يقول: “رصدنا وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لميليشيات حفتر الإرهابية إلى سرت خلال الساعات الأخيرة”.

ونوه بأن التعليمات صُدِرت من قيادة العمليات إلى كل وحداتهم البرية والجوية الاستعداد التام وأن يبقوا أيديهم على الزناد للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين.