قنونو: رصدنا خرقاً متوقعاً لوقف إطلاق النار

أفاد المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، بان قواتهم رصدت صباح اليوم الخميس، خرقا متوقعا لإعلان وقف إطلاق النار، هو السابع من نوعه منذ إعلان وقف اطلاق النار.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله: “ميليشيات حفتر الإرهابية أطلقت 4 صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب سرت تحديداً بمنطقة بويرات الحسون”.

وأضاف: “لم و لن و لا نثق في ما يعلنه مجرم الحرب حفتر و لا بوقه.. فلا عهد و لا ميثاق و لا أخلاق لمن أباح الارض لمرتزقة متعددي الجنسيات ولمن أوقف النفط وأوصل عصابات فاغنر إلى حقول و موانئ قوت الليبيين”.

واختتم متحدث جيش الوفاق بالقول: “نتابع يومياً وبأسف وأسى ما ينتشل من جثث وأشلاء لرجال ونساء وأطفال من المقابر الجماعية في #رهونة .. ونعاهد شعبنا بأننا لن نهدأ ولن نرتاح حتى نحاسب ونحاكم المسؤولين عن هذه الجرائم الفظيعة”.