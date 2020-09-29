قنونو: رصدنا قيام مرتزقة «فاغنر» بتحصين قاعدة الجفرة

أفاد المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، بأن وحدة المخابرة وتحليل المعلومات التابعة لقيادة العمليات رصدت قيام مرتزقة شركة “فاغنر” الروسية بتحصين قاعدة الجفرة الجوية بأكثر من 31 موقعاً.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله: “بعض المواقع الدفاعية والتحصينات الجديدة التي قام بإنشائها مرتزقة فاغنر في قاعدة الجفرة الجوية ومحيطها بدائرة قطرها 25 كيلومتر وتحصين مواقع أخرى داخل القاعدة بجانب المدرج تم تنفيذها في شهر سبتمبر الحالي”.

وأضاف: “تحصين قاعدة الجفرة الجوية جاء بعد تحركات سابقة تزامنت مع تحشيدات عسكرية مريبة للميليشيات الإرهابية المسنودة من المرتزقة في اتجاه الغرب محيط سرت و اتجاه الجنوب الى قاعدة براك الجوية”.

وأردف عقيد قنونو: “تعليماتنا لقواتنا البطلة الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين.. أخيرا… نحن لم نبدأ هذه المعركة، ولكننا من سيحدد مكان و زمان نهايتها.. وعلى الباغي دارت الدوائر”.