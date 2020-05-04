قنونو: سلاح الجو يستهدف تمركزات وآليات عناصر حفتر في عدد من المحاور

أفاد الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن سلاح الجو استهدف ليل الأحد/ الاثنين سيارة عسكرية في قاعدة الوطية وسيارة عسكرية في تينيناي جنوب بني وليد.

وأشار عقيد قنونو في إيجاز لعمليات سلاح الجو في آخر 24 ساعة، إلى استهداف سيارة عسكرية ظهر الاثنين على متنها مرتزقة في منطقة القريات.

محتوى ذو صلة الجامعة العربية تُؤكد موقفها الثابت في رفض الخيار العسكري في ليبيا كما شن سلاح الجو فجر الاثنين 3 ضربات جوية استهدفت 3 سيارات مصفحة دفع رباعي ودمَّرهم بالكامل ومقتل من كان على متنهم في محيط تينيناي جنوب بني وليد. وشن سلاح الجو أيضاً 3 ضربات جوية على قاعدة الوطية استهدفت آليات وأفراد تابعين لعناصر حفتر.

اقترح تصحيحاً