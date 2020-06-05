قنونو: سنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 5 يونيو 2020 - 16:52 نُشر: الجمعة، 5 يونيو 2020 - 16:52
ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو،‘نهم لن يسمحوا لفلول عناصر حفتر الهاربة من ترهونة وجنوب طرابلس بالاختباء وزعزعة الأمن في مدينة بني وليد ومزدة ونسمة و ماحولها.

ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “إلى أهالينا في مدينة بني وليد: لا تسمحوا لميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة بالتواجد بين المساكن.. كل مسلح هو هدف لقواتنا برا وجوا.. المعركة حسمت عسكريا.. لا نريد مزيدا من الدماء”.

وتابع: “نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.

واختتم بالقول: “نبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها”.

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