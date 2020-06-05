قنونو: سنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها

قال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو،‘نهم لن يسمحوا لفلول عناصر حفتر الهاربة من ترهونة وجنوب طرابلس بالاختباء وزعزعة الأمن في مدينة بني وليد ومزدة ونسمة و ماحولها.
ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “إلى أهالينا في مدينة بني وليد: لا تسمحوا لميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة بالتواجد بين المساكن.. كل مسلح هو هدف لقواتنا برا وجوا.. المعركة حسمت عسكريا.. لا نريد مزيدا من الدماء”.
وتابع: “نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.
واختتم بالقول: “نبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها”.
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