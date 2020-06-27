قنونو: عازمون على تحرير سرت والجفرة من المرتزقة الروس والعصابات الإجرامية

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إنهم عازمون على تحرير سرت والجفرة من المرتزقة الروس والعصابات الإجرامية فهذا أمر ملح أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف في إيجاز صحفي مساء السبت: “نترحم على أرواح الشهداء من رجال فرق الهندسة العسكرية.. الذين قدموا أرواحهم أثناء تأدية واجبهم الوطني.. في إزالة الألغام التي زرعها المرتزقة متعددي الجنسيات قبل طردهم وفرارهم من مدن الغرب الليبي.. كما نترحم على أرواح الشهداء من المواطنين المدنيين.. الذين سقطوا نتيجة الألغام والمفخخات التي زرعت في بيوتهم في طرابلس وسرت”.

وأوضح عقيد قنونو، أن مدينة سرت أصبحت اليوم بؤرة تجمع للمرتزقة الأجانب التابعين لفاغنر من روسيا وسوريا، والعصابات الإجرامية المحلية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد طردها من العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة، لتتحول مدينة سرت إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا، وفق قوله.



وتابع: “وإلى جانب مدينة سرت .. فإن المرتزقة من فاغنر يحتلون اليوم منطقة الجفرة.. وجعلوا من قاعدتها العسكرية ومطارها مركزا لقيادتهم.. يتمددون منها للسيطرة على حقول النفط في الجنوب الليبي”. وأردف عقيد قنونو: “لقد أصبح تحرير مدينة سرت ومنطقة الجفرة من المرتزقة الروس والعصابات الإجرامية المحلية.. ومطاردتهم أينما وجدوا في ليبيا.. أمرا ملحّا أكثر من أي وقت مضى.. وإننا على ذلك عازمون بإذن الله.. إن كان سلما فبها.. وإن كان بقوة السلاح فنحن لها”. واستطرد قائلاً: “إننا نحمل مسؤولية تواجد المرتزقة الروس والسوريين والأفارقة.. وسيطرتهم على حقول النفط في ليبيا.. نحملها للأطراف الليبية التي دعمت المتمردين والانقلابيين.. كما نحمل المسؤولية لدول عربية وأجنبية دعمت المرتزقة وساهمت في جلبهم وسهلت دخولهم، وتحاول اليوم حمايتهم بجعل أماكن تواجدهم في ليبيا خطوطا حمراء”. ونوه بأنه من غير المقبول الحديث عن وقف إطلاق النار في الوقت الذي يحتل فيه المرتزقة الأجانب سرت والجفرة، ويسيطرون على حقول النفط الليبي مصدر قوت الليبيين، بالتواطؤ من المتمردين والانقلابيين بالداخل، وأطراف خارجية باتت معلومة للجميع. واختتم متحدث الجيش الوفاق بالقول: “أما الحوار.. فإننا أول من دعا إليه.. واستجاب للمبادرات السلمية حينما كان المتمردون والانقلابيون ومن خلفهم المرتزقة والدول الداعمة لهم.. يراهنون على قوتهم العسكرية للسيطرة على الحكم.. وكسر إرادة الليبيين.. واغتيال حلمهم في بناء دولتهم المدنية”.