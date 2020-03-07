قنونو: عملية اليوم جاءت رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال

قوات بركان الغضب دمرت مخزناً للذخيرة وتجمعات لعناصر حفتر في قصر بن غشير. [أرشيفية/إنترنت]

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب دمرت، اليوم السبت، مخزناً للذخيرة و تجمعات لعناصر حفتر في منطقة قصر بن غشير.

وأوضح عقيد قنونو، في إيجاز صحفي، السبت، أن عملية اليوم جاءت رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن قواتهم ملتزمة بتعليمات قيادة عملية بركان الغضب، بالتعامل بحزم و بقوة مع من وصفها بـ”الميليشيات الغادرة” واستهداف مصادر النيران.

محتوى ذو صلة أمين عام الأمم المتحدة يُدين القصف العشوائي على العاصمة طرابلس كما كرر الناطق باسم جيش الوفاق الدعو لكل المواطنين بالابتعاد عن أماكن تواجد عناصر حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

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