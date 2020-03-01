قنونو: عناصر حفتر حاولت يائسة التسلل إلى العزيزية

قنونو: تعليماتنا لقواتنا تقضي بالتعامل الفوري والرد القاسي في كافة المحاور. [أرشيفية/إدارة التواصل والإعلام]

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إنه لم تمض 24 ساعة على استهداف مطار معيتيقة وأحياء عدة من طرابلس بصواريخ غراد، حتى شنت من وصفها بـ”العصابات الغازية والمرتزقة” هجوماً في أكثر من محور، انتهى بفرار من نجى منهم تاركين خلفهم جثث قتلاهم وجرحاهم وعرباتهم المدمرة.

وفي إيجاز صحفي، مساء الأحد، أفاد قنونو برصد قواتهم بالمنطقة العسكرية الغربية تحرك قرابة الـ70 آلية تابعة لقوات حفتر خلال اليومين الماضيين، قادمة من ترهونة إلى العربان ومنها إلى الهيرة، وحاولت يائسة التسلل إلى العزيزية، وفق قوله.



وأضاف يقول: “تنفيذاً لتعليمات قيادة العملية تحركت قواتنا البرية في هجوم كاسح التحمت فيه قوات المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى، كانت من نتائجه القبض على عدد من عناصر العصابات الغازية، ومقتل 8 منهم مع تدمير 6 آليات عسكرية بينها مدرعتين إماراتيتين.” وفي محور عين زارة، أشار الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق إلى استهداف قوات بركان الغضب منصة صواريخ كانت تستهدف مطار معيتيقة وأحياء عدة من طرابلس في أوقات سابقة، ودمرت مدرعة إماراتية بمن فيها من عناصر. محتوى ذو صلة «السني» يُطالب بتقديم إحاطة عاجلة لمجلس الأمن حول انتهاكات قوات حفتر أما في محور السواني، استهدفت قوات بركان الغضب مجموعة من المشاة يحتمون بدبابتين اثنين و3 مدرعات إماراتية، وأحبطت مساعيهم بعد تدميرها 3 آليات مسلحة وقضت على ما لا يقل عن 15 من العصابات الغازية والمرتزقة، بحسب قنونو. وأشار عقيد طيار قنونو إلى تنفيذ قوة تأمين وحماية الطريق الساحلي، اليوم الأحد، كمين محكم لتلقي القبض على عنصرين من قوات حفتر يقودون عمليات قطع الطريق الساحلي واستهداف المارة. وتابع يقول: “تعليماتنا لقواتنا تقضي بالتعامل الفوري والرد القاسي على العصابات الغازية والمرتزقة في كافة المحاور، ورصد واستهداف كافة منصات الصواريخ والمدفعية وعربات الجراد التي تلقي قذائفها باتجاه العاصمة طرابلس،، نكرر دعوتنا لمواطنينا بالابتعاد عن أماكن تمركز العصابات الغازية والمرتزقة وعدم السماح لهم باتخاذكم دروعا يختبؤون خلفها.

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