قنونو: قصف قاعدة الوطية محاولة لرفع المعنويات ولخداع جمهور حفتر

قال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قاعدة الوطية الجوية تعرّضت لقصف جوي غادر نفّذه طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب حفتر، حسب وصفه.

وأضاف عقيد قنونو في تصريحات اليوم الأحد: “الضربة كانت محاولة لرفع معنويات الميليشيات والمرتزقة الموالين لحفتر ومحاولة لخداع جمهورهم بأنه مازال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا”.

وتابع: “بالأمس كان أحد قيادات الميليشيات يقول في موسكو إنهم قبلوا بوقف إطلاق النار واليوم يعودون للغدر الذي عهدناه منهم”.

وأشار إلى أن مناورات قوات حفتر لن تُؤثر في مسار الأحداث والمعارك، ولن تغير من إستراتيجيتهم لبسط السيطرة على كامل التراب الليبي.

واختتم متحدث جيش الوفاق بالقول: “كنا نقول بأننا من سيحدد مكان وزمان المعركة، ونؤكد اليوم بأننا من سيحدد متى وأين تبدأ المعركة الحاسمة ومتى وأين تنتهي.. وللدول المعتدية نقول انتظروا ردنا.. فالخبر ما ترون لا ما تسمعون”.