قنونو: قواتنا تعاملت مع الالتفاف بالتفاف

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب تعاملت بحرفية مع قوات حفتر التي حاولت الالتفاف عبر طريق الوادي في محور صلاح الدين.

وفي إيجاز صحفي، أوضح عقيد “قنونو” أن قواتهم تعاملت مع الالتفاف بالتفاف، وتمكنت من خلاله تكبيد قوات حفتر خسائر فادحة، وفق قوله.

وأضاف يقول:

قواتنا البطلة قبضت على 5 من ميليشيات حفتر مختبئين بين العائلات قرب معسكر اليرموك وإحالتهم للجهات المختصة بالعملية.