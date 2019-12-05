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قنونو: قواتنا تعاملت مع الالتفاف بالتفاف

عين ليبيا | آخر تحديث: 5 ديسمبر 2019 - 20:59
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مدفعية بركان الغضب بدأت منذ الصباح في التعامل مع الخطوط الخلفية لقوات حفتر. [إدارة التواصل والإعلام]
قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب تعاملت بحرفية مع قوات حفتر التي حاولت الالتفاف عبر طريق الوادي في محور صلاح الدين.

وفي إيجاز صحفي، أوضح عقيد “قنونو” أن قواتهم تعاملت مع الالتفاف بالتفاف، وتمكنت من خلاله تكبيد قوات حفتر خسائر فادحة، وفق قوله.

وأضاف يقول:

قواتنا البطلة قبضت على 5 من ميليشيات حفتر مختبئين بين العائلات قرب معسكر اليرموك وإحالتهم للجهات المختصة بالعملية.

ونوه بأن المدفعية الثقيلة التابعة لقوات بركان الغضب بدأت منذ صباح اليوم في التعامل مع الخطوط الخلفية لقوات حفتر المسنودة بالمرتزقة في محور الخلاّطات.

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وفي محور الرملة – المطار، أشار عقيد “قنونو” إلى تعامل قوات بركان الغضب بالمدفعية الثقيلة مع أهداف لقوات حفتر المتعددة الجنسيات، حسب وصفه.

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