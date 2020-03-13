قنونو: قواتنا تعاملت منذ صباح اليوم مع خرق جديد ومتكرر للهدنة

قوات بركان الغضب تصد محاولة تسلل لعناصر حفتر بمحور الرملة. [أرشيفية/إدارة التواصل والإعلام]

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب تعاملت منذ صباح اليوم الجمعة، مع خرق جديد و متكرر لوقف إطلاق النار من قِبل عناصر حفتر التي حاولت التسلل إلى محور الرملة مستخدمين في ذلك عناصر مشاة من المرتزقة الجنجويد، يحتمون بدبابة وثلاثة مدرعات إماراتية.

وفي إيجاز صحفي لعملية بركان الغضب، مساء الجمعة، أفاد عقيد قنونو بتعامل قواتهم مع الهجوم، فردت على مصادر النيران ودمرت 4 آليات مسلحة وقتلت ما لا يقل عن 15 من المرتزقة، ولاذت فلول الميليشيات بالهروب مجرجرين أذيال الهزيمة، حسب وصفه.

وأضاف يقول: “تمكنت قواتنا في محور الرملة من القبض على أحد أفراد ميليشيات حفتر اعترف بوصول 35 آلية مسلحة من مرزق خلال الأيام الماضية دعما لمجرم الحرب حفتر”. محتوى ذو صلة مقتل رجل مدني وامرأة وإصابة آخرين بعرادة في سقوط قذائف أطلقتها عناصر حفتر وتابع: “تعاملت قواتنا البطلة مع مصادر النيران في محوري عين زارة والمطبات وقضت على 10 من أفراد الميليشيات الغازية”. ونوه الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، بأن قواتهم لقّنت وستلقن مجرمي حفتر ومن يدعمهم دروساً في الميدان، وليس كما تفعل الميليشيات متعددة الجنسيات باستهدافها للمدنيين ومنازلهم وللمطارات والمدارس والمستشفيات، على حد تعبيره. كما كرر دعوته للمواطنين بالابتعاد عن أماكن تمركز من وصفها بـ”العصابات الغازية والمرتزقة” وعدم السماح لهم باتخاذهم دروعا يختبؤون خلفها.

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