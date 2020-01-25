قنونو: قواتنا ستردّ الصاع بعشرة كلما استشعرت من العدو غدراً

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قواتهم استهدفت مصادر نيران عنصار حفتر، اليوم السبت، بعد أن حاولت تكرار خرق وقف إطلاق النار في مثلث القيو بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس.
وأضاف قنونو في إيجاز صحفي، السبت:
قواتنا البطلة دمّرت عدد من الآليات المسلحة التابعة لمجرم الحرب المتمرد حفتر بعد أن استهدفت وبدقة تمركزاً يضم تجمعاً للمجرمين المسنودين بالمرتزقة.
قواتنا الباسلة تلتزم بأوامر قيادة العملية وتُحافظ على مواقعها والأصابع على الزناد، وستردّ الصاع بعشرة كلما استشعرت من العدو غدراً.
وتابع:
نُعيد ونُكرّر بأنّ رجالنا البواسل،، وإن قبلوا بوقف إطلاق النار ، فانهم لم ولن ولا يثقوا أبداً في من امتهن الغدر ونقض العهود.
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