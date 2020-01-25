قنونو: قواتنا ستردّ الصاع بعشرة كلما استشعرت من العدو غدراً

قنونو: قواتنا تُحافظ على مواقعها والأصابع على الزناد. [أرشيف/إدارة التواصل والإعلام]

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قواتهم استهدفت مصادر نيران عنصار حفتر، اليوم السبت، بعد أن حاولت تكرار خرق وقف إطلاق النار في مثلث القيو بمحور عين زارة في العاصمة طرابلس.

وأضاف قنونو في إيجاز صحفي، السبت:

قواتنا البطلة دمّرت عدد من الآليات المسلحة التابعة لمجرم الحرب المتمرد حفتر بعد أن استهدفت وبدقة تمركزاً يضم تجمعاً للمجرمين المسنودين بالمرتزقة.