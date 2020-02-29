قنونو: قواتنا صدت محاولة تسلل لعناصر حفتر في العزيزية

قوات بركان الغضب تمكنت من تدمير عدة آليات لعناصر حفتر. [أرشيفية/إدارة التواصل والإعلام]

أفاد المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، بصد قوات بركان الغضب، السبت، محاولة تسلل قامت بها عناصرحفتر تجاه معسكر اللواء الرابع في العزيزية.

وقال قنونو في تصريحات صحفية، إن قوات بركان الغضب تمكنت من تدمير عدة آليات عسكرية لعناصر حفتر، قرب معسكر اللواء الرابع، وأعادت السيطرة عليه بشكل كامل.

العزيزية فيديو.. قوات بركان الغضب تُدمَّر آليات مسلحة لعناصر #حفتر بعد محاولة تسللهم إلى معسكر اللواء الرابع بـ #العزيزية Gepostet von ‎عين ليبيا‎ am Samstag, 29. Februar 2020

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