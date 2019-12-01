قنونو: قوات حفتر الغازية ارتكبت اليوم جرائم جديدة بحق المدنيين

وأضاف قنونو في إيجاز صحفي، الأحد:

شن الطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر اليوم غارات استهدفت حياً سكنياً بمنطقة السواني وأدى إلى وقوع ضحايا من بينهم سيدة و طفل و اكثر من 10 جرحى.

وأشار إلى تدمير قوات بركان الغضب مدرعة تايغر إماراتية وسيارة مسلحة حاولت التسلل باتجاه الساعدية، وتشتت إثر ذلك الرتل ولاذ بالفرار.

وتابع يقول:

وفي ردة فعل جبانة استهدف الطيران المسير الإماراتي اليوم مواقع مدنية في مدينة سرت.

حاولت العصابات متعددة الجنسيات اليوم قطع طريق العزيزية لكنها ردت على أعقابها.

وأرفد:

تمكنت قواتنا يوم أمس من تدمير غرفة عمليات للعصابات متعددة الجنسيات في قصر بن غشير وتكتم العدو عن ذكر الخسائر، لكن مصادرنا تقول إن جثت تسعة من المرتزقة وصلت إلى مستشفاهم الميداني.

قواتنا البطلة عازمة على دحر الغزاة مهما تعددت جنسياتهم. فأبشروا بنصر قريب.

أخيراً نذكر بأننا لم نبدأ المعركة، لكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها.