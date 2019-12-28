قنونو: لا زالت القوات متعددة الجنسية تحاول أن تجد طريقها إلى طرابلس

ونوه بأن قواتهم طاردت فلول حفتر التي حاولت التقدم صوب مناطق داخل الحدود الإدارية لمدينة الزاوية.

المجعي: تعزيزات جديدة لمحاور القتال بعد إعلان النفير في عدة مدن

وتابع:

لا زالت القوات متعددة الجنسية تحاول أن تجد طريقها إلى طرابلس، لكنها لن تدخلها إلا في التوابيت أو مكبلة الأيادي. والأيام بيننا.

نُكبِرُ عالياً أهالينا الذين خرجوا في مظاهرات عارمة تأييدا لعمليات بركان الغضب وتنديدا بالهجوم الاجرامي من قبل مليشيات متعددة الجنسيات على عاصمة ليبيا طرابلس.

نعاهد أبناء شعبنا بالمضي في الطريق الذي عبده الشهداء بدمائهم منذ ثمانية أشهر، وأن الأيام القادمة ستكون جحيما على كل مرتزق ومجرم غاز لوطننا.

أخيراً نُذكّر بأننا لم نبدأ المعركة، لكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها. وإن يوم النصر لقريب.