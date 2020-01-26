قنونو: لقّنت قواتنا الباسلة اليوم درساً قاسياً للعصابات والميليشيات والمرتزقة المتمردين

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن من وصفها بـ”مليشيات المتمردين ومرتزقتهم” اثبتت مجدداً بأنه لا عهد لهم ولا ميثاق، ونفّذوا هجوماً برياً على منطقتي أبوقرين والقداحية صباح اليوم، مدعومين بطيران أجنبي يُضاف للغارات الأجنبية التي رصدتها الأمم المتحدة المدة الماضية.
وأضاف قنونو في إيجاز صحفي، الأحد:
لقّنت قواتنا الباسلة اليوم درساً قاسياً للعصابات والمليشيات والمرتزقة المتمردين في مناطق أبوقرين والقداحية والوشكة.
وتابع:
دمّرت قواتنا الباسلة وسيطرت على عدد من الآليات المسلحة، كما سيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية مصرية الصنع.
ألقت قواتنا القبض على عدد من مليشيات المتمردين بينهم مرتزقة، فيما فرّ البقية تاركين خلفهم جثث قتلاهم تحترق داخل الآليات العسكرية.
وأكد عقيد “قنونو” أن قواتهم عازمة على دحر عناصر حفتر، وأن يلقوا ذات مصير العصابات الإرهابية التي جنت على نفسها في ذات المكان.
وأردف يقول:
نُحيّي تلك الهبة الشجاعة لكافة قواتنا التي استنفرت اليوم وهبّت للدفاع عن الأرض والعرض في مشهد أعاد للذاكرة ملاحم البطولة بعملية البنيان المرصوص عام 2016.
ودعا الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق، المدنيين في المنطقة الممتدة من أبوقرين وحتى سرت شرقاً، والجفرة جنوباً إلى الابتعاد عن تمركزات عناصر حفتر وعدم السماح لهم باتخاذهم دروعاً بشرية.
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