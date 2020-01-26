قنونو: لقّنت قواتنا الباسلة اليوم درساً قاسياً للعصابات والميليشيات والمرتزقة المتمردين

دعا “قنونو” المدنيين إلى الابتعاد عن تمركزات عناصر حفتر وعدم السماح لهم باتخاذهم دروعاً بشرية. [سوشيال ميديا]

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن من وصفها بـ”مليشيات المتمردين ومرتزقتهم” اثبتت مجدداً بأنه لا عهد لهم ولا ميثاق، ونفّذوا هجوماً برياً على منطقتي أبوقرين والقداحية صباح اليوم، مدعومين بطيران أجنبي يُضاف للغارات الأجنبية التي رصدتها الأمم المتحدة المدة الماضية.

وأضاف قنونو في إيجاز صحفي، الأحد:

لقّنت قواتنا الباسلة اليوم درساً قاسياً للعصابات والمليشيات والمرتزقة المتمردين في مناطق أبوقرين والقداحية والوشكة.