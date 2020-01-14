قنونو: لليوم الثالث على التوالي نُسجّل خرقاً للهدنة من عناصر حفتر

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إنه لليوم الثالث على التوالي تم تسجيل خرقاً لوقف إطلاق النار من عناصر حفتر في محوري الرملة وصلاح الدين.
ونقل المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عن قنونو، قوله في تصريحات:
ردّت قواتنا اليوم على مصادر النيران.
وأضاف:
أطلقت عصابات مجرم الحرب حفتر بعض القذائف عشوائيا خلف خطوطنا باتجاه الأحياء السكنية.
وتابع:
لازلنا نرصد تحشيد للمرتزقة من قبل مجرم الحرب، مع تحليق للطيران المسير الإماراتي في سماء العاصمة.
ونوه بأن قوات بركان الغضب في جاهزية تامة للرد بقوة على من وصفها بـ”عصابات مجرم الحرب حفتر ومرتزقته”.
واختتم بالقول:
ندعو أهلنا من النازحين لأخذ الحيطة والحذر، واستبعاد فكرة العودة لمنازلهم في هذا التوقيت، الذي تسرح فيه الميليشيات وتبحث عن أي فرصة للانتقام.
اترك تعليق