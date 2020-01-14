قنونو: لليوم الثالث على التوالي نُسجّل خرقاً للهدنة من عناصر حفتر

قنونو: لازلنا نرصد تحشيد للمرتزقة. [أرشيف/إدارة التواصل والإعلام]

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إنه لليوم الثالث على التوالي تم تسجيل خرقاً لوقف إطلاق النار من عناصر حفتر في محوري الرملة وصلاح الدين.

ونقل المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب عن قنونو، قوله في تصريحات:

ردّت قواتنا اليوم على مصادر النيران.

وأضاف:

أطلقت عصابات مجرم الحرب حفتر بعض القذائف عشوائيا خلف خطوطنا باتجاه الأحياء السكنية.