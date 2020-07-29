قنونو: لن تُكسر إرادة الليبيين في إنشاء دولتهم التي ستهز عروش الاستبداد

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن حديث خليفة حفتر عن الحوار هو نذير بغدر وشيك، ومحاولة لكسب الوقت قبل إعادة محاولاته البائسة واليائسة لصناعة واقع جديد يكون له فيه مقعد ولو من جماجم البسطاء من أبناء الشعب الليبي الذين غرر بهم، وفق قوله.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله في إيجاز صحفي: “لن نسمح في سرت بتكرار مشهد المقابر الجماعية التي حصلت في ترهونة وجنوب طرابلس، والتي شهد العالم على بشاعتها، لأناس دفنوا أحياء، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا، بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف: “الذين لغموا بيوتنا ومرافقنا ومنشآتنا وملاعب أطفالنا، لن نتركهم ينجون بفعائلهم، سيكون نحرص على تقديمهم للقضاء وسينالون جزاءهم في الدنيا وينتصف منهم المظلومون.. في الوقت الذي نحيي فيه فرق إزالة الألغام من جهات رسمية أو مؤسسات مجتمع مدني أو فرق دولية، مدت لنا يد المساعدة في الوقت الذي غدرت بنا دول كانت شقيقة وصديقة”.

وأشار متحدث جيش الوفاق إلى أن الدعوات للحوار التي بادروا بها، لازالت موصولة لمن لم يتورط في جرائم الحرب والدماء البريئة ولم يعتد على الحرمات والأرزاق، وبالتأكيد فالدعوة لا تشمل المرتزقة من شتى الأصقاع، ولا الدول المتورطة في استجلابهم ودعمهم، على حد قوله.

وتابع عقيد قنونو: “لن تكسر إرادة الليبيين في إنشاء دولتهم، التي ستهز عروش الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، وإن هربوا للأمام فالحائط أمامهم ونحن من خلفهم، وإن عبثوا بنفطنا عبر مرتزقتهم والمتواطئين معهم، فحق شعبنا لن يضيع. وبيننا الأيام”.

وأردف يقول: “سرت مدينة ليبية، والليبيون وحدهم من لهم الحق في الدفاع عنها وتطهيرها من المرتزقة الأنجاس، وحماية أبنائها من الانقلابيين والعصابات الإجرامية التي ارتكبت الفظائع في ترهونة. وكما قضينا على داعش فيها فسنقطع كل يد تمتد إليها بسوء”.

ونوه عقيد قنونو بأن واحة الجفرة أصبحت مرتعا للمرتزقة في حين هُجِر أهلها ومنعوا من العودة إليها، وأضاف: “لن يقر لنا قرار حتى نبسط سلطان دولتنا عليها، لتصبح القاعدة التي ننطلق منها لبسط السيطرة على كامل تراب ليبيا الطاهر الأطهر، وحقولها وموانئها ومصادر ثرواتها”.

واستطرد قائلاً: “سيتحمل الذين تورطوا في جلب المرتزقة إلى بلادنا المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية، سواء كانوا ليبيين أو عرب أو عجم، ونذكرهم دائما أن ليبيا الباقية وهم العابرون”.

واختتم الناطق باسم جيش حكومة الوفاق حديثه بالقول: “نبشر كل أبناء ليبيا الشرفاء، أننا على موقفنا ثابتون، وماضون لتحريرهم من استبداد الحالمين بالعودة بنا للوراء حيث لا وراء، وسنعيد كل مهجر لبيته آمنا مطمئنا، وستعود ليبيا أقوى مما كانت بعزيمة أبنائها وشعبها العظيم.. أخيرا.. نذكر مجددا بأننا لم نبدأ هذه الحرب.. لكننا من سيحدد زمان ومكان نهايتها.. وإن يوم النصر لقريب”.