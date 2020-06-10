قنونو: لن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت

أفاد الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن قوات بركان الغضب استهدفت في وقت سابق، مراكز من وصفها بـ”ميليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة داخل مدينة سرت.
ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “قواتنا البطلة مستمرة في تنفيذ التعليمات بالضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في سرت وفقاً لخطة غرفة العمليات وقيادة العملية”.
وأضاف: “منذ شهور ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب.. اليوم نرسل النداء الأخير.. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت”.
واختتم متحدث جيش الوفاق بالقول: “نؤكد على موقفنا الثابت في ضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.
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