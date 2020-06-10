قنونو: لن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت

أفاد الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن قوات بركان الغضب استهدفت في وقت سابق، مراكز من وصفها بـ”ميليشيات حفتر الإرهابية والمرتزقة داخل مدينة سرت.

ونقل المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب عن عقيد قنونو قوله: “قواتنا البطلة مستمرة في تنفيذ التعليمات بالضرب بقوة وحزم لكل بؤر المتمردين في سرت وفقاً لخطة غرفة العمليات وقيادة العملية”.

وأضاف: “منذ شهور ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب.. اليوم نرسل النداء الأخير.. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت”.

واختتم متحدث جيش الوفاق بالقول: “نؤكد على موقفنا الثابت في ضرب بؤر التمرد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.