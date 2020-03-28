قنونو: مقتل آمر عمليات سرت التابع لحفتر ومعاونه

أفاد الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن مدفعية قوات بركان الغضب استهدفت وبدقة مبنى بمنطقة قصر بن غشير يحتمي بداخله مرتزقة روس يُشغلون مدفعا كانوا يستهدفون به أحياء طرابلس المدنية.

وقال عقيد قنونو في إيجاز صحفي مساء السبت: “دمّرت المدفعية الثقيلة التابعة لقواتنا البطلة مخزنا للذخيرة بقصر غشير”.

وأضاف: “تمكنت قواتنا في محور الرملة من التعامل مع تحركات لميليشيات حفتر الإرهابية في محيط كوبري قصر بن غشير وأجبرت من تبقى منهم حيا على الفرار”.

كما أشار إلى استهداف سلاح الجو بعملية بركان الغضب غرفة عمليات رئيسية لعناصر حفتر في الوشكة غرب مدينة سرت، قُتِل خلالها آمر عمليات سرت التابع لحفتر “سالم درياق” ومعاونه “القذافي الصداعي” و8 من عناصرهم.

وتابع عقيد قنونو يقول: “شن سلاح الجو ضربات أخرى موجعة لميليشيات حفتر تمثلت في تجمعات بها مرتزقة أفارقة وثلاثة آليات مسلحة وشاحنة ذخيرة”.