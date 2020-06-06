قنونو: سلاح الجو يُنفّذ 5 ضربات قتالية على آليات إماراتية جنوب سرت

كشف المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، السبت، عن العملية العسكرية التي نفذها سلاح الجو.

وقال قنونو في تصريحات صحفية، إن سلاح الجو بعملية بركان الغضب تمكن من تنفيذ 5 ضربات قتالية استهدفت آليات مسلحة جنوب مدينة سرت، موضحاُ أن الغارات الجوية استهدفت مدرعات إماراتية تضم عناصر حفتر بالإضافة إلى مرتزقة الجنجاويد.

ومن جانب آخر، أفاد الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، بأن عناصر حفتر قصفت منطقة أبوقرين بالطيران المُسيَّر وصواريخ غراد.

وأشار إلى أن قوات بركان الغضب شنت هجوما معاكسا أدى إلى استهداف تمركز وحدات عناصر حفتر بالمدفعية الثقيلة.

وسيطرت قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الخميس، على كامل الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى

وكانت عناصر حفتر، وبدعم من دول عربية وأوروبية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين.