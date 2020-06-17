قنونو: ننتظر تحقيقاً أممياً يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية

قال الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إنهم في انتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها عناصر حفتر في حق أهالي مدينة ترهونة.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله: “ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً في حفتر، ويدفعنا للتأكيد على الموقف الذي أعلنه القائد الاعلى للجيش الليبي بأنه لا مكان أبداً لحفتر في مستقبل ليبيا”.

وأضاف: “حفتر لم و لن يكون شريكاً للسلام بل يقود عصابات من المجرمين المتعطشين للدماء” وأكد متحدث جيش الوفاق على موقفهم الثابت بأنهم مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسهم، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد، وفق قوله.