قنونو: ننتظر تحقيقاً أممياً يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية

قال الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إنهم في انتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبتها عناصر حفتر في حق أهالي مدينة ترهونة.
ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن عقيد قنونو قوله: “ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً في حفتر، ويدفعنا للتأكيد على الموقف الذي أعلنه القائد الاعلى للجيش الليبي بأنه لا مكان أبداً لحفتر في مستقبل ليبيا”.
وأضاف: “حفتر لم و لن يكون شريكاً للسلام بل يقود عصابات من المجرمين المتعطشين للدماء”
وأكد متحدث جيش الوفاق على موقفهم الثابت بأنهم مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسهم، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد، وفق قوله.
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