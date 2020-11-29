«قنونو» يستغرب صمت البعثة الأممية على خروقات وقف إطلاق النار

أعرب الناطق الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، عن استغرابه من صمت البعثة الأممية على خروقات وقف إطلاق النار.

وقال العقيد قنونو في تصريحاته اليوم الأحد: “نُسجل استغرابنا من صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على خرق وقف إطلاق النار الذي لم يجف حبره بعد من قِبل ميليشيات حفتر الإجرامية”.

وأضاف: “إذا كان مراقبة وقف إطلاق النار لا يهم البعثة الأممية، ألا تستحق دماء أبناء أوباري توثيق الجريمة لملاحقة من نفذها وأمر بتنفيذها”.

وأشار متحدث جيش الوفاق إلى أن قتل الأطفال وهدم المنازل في أوباري اليوم من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى ميليشيات مجرم الحرب حفتر وتضاف إلى جرائمه في طرابلس وترهونة، حسب وصفه.

وأردف يقول: “شماعة الإرهاب التي يرفعها المجرمون للتمدد في المدن الليبية أثبتت زيفها في العدوان على طرابلس والإرهابيون هم من يقتل الأطفال ويخطف الأبرياء ويهدم البيوت على رؤوس ساكنيها”.

وأفادت مصادر إعلامية، أمس السبت، بمقتل امرأة وإصابة طفل، في هجوم لقوات حفتر على مدينة أوباري جنوب ليبيا.

وأكد مصدر مطلع من مكون الطوارق لقناة “ليبيا الأحرار”، قتل قوات حفتر لامرأة وإصابتها طفلة في هجوم لها على أحد منازل أوباري متسببة أيضا بأضرار في مساكن المواطنين.

وأفاد المصدر بأن مجموعة مسلحة تابعة للكتيبة 128 والكتيبة 116 وكتيبة طارق بن زياد هاجمت حى الشارب الغربى ببلدية أوبارى واعتقلت أحد الأشخاص من ساكنى الحى.

وقال المصدر إن الشخص المعتقل قُبِض عليه على خلفية قضية خطف لأحد مواطني الحى وإن القوة التي داهمت المكان جاءت من حقل الشرارة النفطي.

وفي 23 نوفمبر الجاري، كشف آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، عن وجود تحركات لقوات حفتر في الجنوب وغرب مدينة سرت، وتحشيد يخالف كل الاتفاقات.

وقال بيت المال في تصريح، إن ما يفعله حفتر ما هو إلا محاولة لإفشال الحوار السياسي واللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة، مشيرا إلى استعداد قوات حكومة الوفاق لصد أي هجوم.

وصرح قبله بأيام الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه بأنه جرى رصد تحركات كبيرة لقوات حفتر شرق سرت وفي الجنوب وتحشيد للمرتزقة والأسلحة.

وأضاف دراه أن غرفة عمليات سرت الجفرة رصدت أيضا أرتالا قادمة من الشرق باتجاه الغرب “ما يدل على احتمالية نقض المتمرد للعهد والإخلال باتفاق خمسة زائد خمسة”، حسب قوله.

1/2في فصل جديد من فصول الهمجية والصلف تهجم ميليشيا مسلحة بكل وحشية على حي سكني في أوباري فجر اليوم وتصيب عددا من الأطفال والنساء مستخدمة القنابل اليدوية والجرافات ضد مدنيين عزل.

لا يوجد أي مبرر منطقي يسوغ انتهاك حرمات البيوت وتدميرها وترويع الآمنين ونهب ممتلكاتهم بهذا الشكل. pic.twitter.com/nAyGvLPCFF — موسى تيهوساي Mussa Tehusai (@ALTEHOSAI122) November 28, 2020

وأعلنت قوات حفتر في وقت سابق، شن عملية عسكرية واسعة في منطقة أوباري بالجنوب الغربي للبلاد.

وقال أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر، إن العملية العسكرية في أوباري استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة في دول المغرب، على حد قوله.