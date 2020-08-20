قوات إيرانية تستولي على سفينة إماراتية في المياه الإيرانية

يُنظر إلى الاتفاق الإماراتي والكيان الصهيوني، الذي أُعلن الأسبوع الماضي وساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إليه، بكونه خطوة تهدف بالأساس لتعزيز مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وبعد ما زاد التوتر، استدعت أبوظبي القائم بأعمال سفارة إيران احتجاجا على التهديدات الإيرانية.

يأتي ذلك في حين، كشفت القوات الإيرانية، اليوم الخميس، عن استيلائها على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب “الإتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن “خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها، وهي الآن في طور متابعة المراحل القانونية”.

ووجهت الخارجية الإيرانية رسالة إلى كافة دول الخليج، مؤكدة أن “إيران لن تتساهل إزاء أي تعرض لمواطنيها ومصالحها في مياه الخليج، وستتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم قواربها وسفنها ومواطنيها هناك”.

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية، بداية هذا الأسبوع القائم بأعمال سفارة إيران لديها، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، بـ”الخطأ الجسيم” من قِبل الدولة الخليجية.