قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل عدوانها على الفلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين من محافظتي رام الله ونابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مدينة البيرة ورام الله وبلدة بيرزيت وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

من جهة أخرى، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية محافظة نابلس واعتقلت 3 فلسطينيين من المحافظة في قرية تل جنوب غربي نابلس وحي رفيديا وبلاطة البلد، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 3 منازل في مسافر يطا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين في منطقة باب المجلس في محيط المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة واعتدت على آخرين.

وقال مدير نادي الأسير في القدس إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشقاء من الجالية الإفريقية في باب المجلس بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي خلال مناوشات بين الجالية الإفريقية والاحتلال في باب المجلس بالدفع والضرب من بينهم والد المعتقلين الأشقاء.