قوات الاحتلال تقتحم الأقصى المُبارك وتعتدي على المصلين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز وأوقعت إصابات في صفوف المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت على المصلين.

بدورها، أكدت صحفية “معاريف” أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والمسيل للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

كما أقدمت السلطات الإسرائيلية على إغلاق باب العامود، ومنعت المصلين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

With Tear gas bombs and rubber bullets,the Israeli Occupation Police are attacking worshipers in the Bab Al-Silsila area, west of Al-Aqsa Mosque, Jerusalem.