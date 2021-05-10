قوات الاحتلال تُجدد اقتحامها للمسجد الأقصى المُبارك

عادت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الإثنين، لاقتحام باحات المسجد الأقصى المُبارك، واعتدت على المصلين، مستخدمة قنابل الصوت ما تسبب باندلاع حريق في أشجار قبالة المسجد القبلي.

وكان مئات الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المُبارك قد احتفوا بسقوط الصواريخ القادمة من غزة، باتجاه أهداف في القدس الغربية ما تسبب ببعض الأضرار.

كما شهدت ساحات باب العامود، احتفالات بسقوط هذه الصواريخ، خاصة بعد عمليات القمع التي نفذنها القوات الإسرائيلية بحقهم في المسجد الاقصى.

وشرعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الليلة، بإخلاء ساحة البراق من آلاف المستوطنين في أعقاب سقوط هذه الصواريخ.

كما أوعز مفتشها العام بإلغاء مسيرة “الأعلام” التي ينظمها عشرات آلاف المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين، سنويا احتفالا باحتلال مدينة القدس الشرقية عام 1967 (وفق التقويم العبري) على خلفية التطورات الأمنية الاخيرة.