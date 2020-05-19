قوات الاحتلال تُغلق البلدة القديمة بالقدس لمنع المصلين من الاحتشاد أمام الأقصى المُبارك

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 19:46 | آخر تحديث: 19 مايو 2020 - 19:51 نُشر: الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 19:46
دولي
سند للأنباء
تأتي هذه الخطوة من خوفاً من التجمهر عند بوابات المسجد

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بإغلاق البلدة القديمة في القدس المحتلة، والانتشار في محيطها لمنع المصلين من الاحتشاد أمام بوابات المسجد الأقصى المُبارك المغلق في ليلة القدر.

وبحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”، فإن سلطات الاحتلال أغلقت البلدة القديمة، ومنعت المواطنين من خارج البلدة من دخولها.

وتأتي هذه الخطوة من سلطات الاحتلال، خوفاً من التجمهر عند بوابات المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة 27 رمضان.

يأتي ذلك في حين، قرر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، فتح المسجد الأقصى المبارك للمصلين بعد عيد الفطر بعد إغلاق دام نحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

وأعلن المجلس في بيان، أنه سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف.

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وأوضح أن القرار جاء “في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيداً على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية”.

آخر تحديث: 19 مايو 2020 - 19:51
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