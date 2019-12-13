قوات «البركان» تبسط سيطرتها على منطقة التوغار وتُدمَّر 4 مدرعات إماراتية

أفاد مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، بتمكن قواتهم، الجمعة، من بسط سيطرتها على منطقة التوغار بعد أن تعاملت مع 4 مدرعات إماراتية حاولت التسلل والوصول إلى طريق العزيزية.

كما تمكنت قوات بركان الغضب من قتل كافة العناصر التي كانت على متن المدرعات والذين كان من بينهم عناصر من مرتزقة الجنجاويد التابعين لحفتر.

من جانبه قال المتحدث باسم الكتيبة 166 خالد أبوجازية، إن قواتهم تتقدم بثبات في محاور القتال جنوب طرابلس، مشيرا إلى تكبيد قوات حفتر الكثير من الخسائر في محور التوغار.

يأتي ذلك في حين تمكنت قوات بركان الغضب من تدمير غرفة عمليات روسية مُتقدمة في محور الطويشة تُستعمل لأغراض الاتصالات، ودمرت مخزنًا للذخيرة.